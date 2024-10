Auto verlor Reifen: Prallte gegen Fahrzeuge, Autos abgeschleppt

Heute Nachmittag, am 12. Oktober, gegen 12.55 Uhr, fuhr ein Auto auf der Rheintalautobahn A14in Fahrtrichtung Tirol. In Wolfurt, Voralberg, verlor er unter der Fahrt das linke vordere Komplettrad, das über alle drei Fahrspuren rollte und in weiterer Folge über die Betonmittelleitwand auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort kollidierte das Rad mit einem in die entgegengesetzte Richtung fahrenden Fahrzeug und wurde abermals in die Höhe geschleudert. Folglich prallte das Rad auf die Motorhaube eines weiteren Autos und wurde dann in die angrenzende Wiese katapultiert. Das Rad legte somit eine Strecke von circa 150 bis 200 Metern vom ursprünglichen Fahrzeug bis zum Stillstand in der Wiese zurück. Alle beteiligten Fahrer konnten ihre Fahrzeuge aufgrund der geistesgegenwärtigen Reaktion auf den Pannenstreifen lenken. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Autos. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.