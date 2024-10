Beinahe-Kollision mit Kinderwagen: Bus musste notbremsen

Heute Nachmittag, am 12. Oktober, gegen 15.:20 Uhr, lenkte eine 24-Jährige den IVB-Bus der Linie R, in Innsbruck, Tirol, auf der Bienenstraße in Richtung Westen. Als sie sich der Kreuzung mit der Falkstraße näherte, sah sie auf der rechten Seite einen Mann und eine Frau gehen, die einen Kinderwagen vor sich herschoben. Da die Buslenkerin mit dem Mann Blickkontakt hatte, nahm sie an, dass die Fußgänger mit dem Kinderwagen vor der Straßenüberquerung anhalten würden, weil sich dort auch kein Schutzweg zum Überqueren der Straße befindet. Entgegen dieser Vermutung schob der Mann den Kinderwagen unmittelbar vor dem Bus auf die Fahrbahn. Die Frau folgte hinter dem Mann ebenfalls auf die Fahrbahn. Um eine Kollision mit den Fußgängern zu vermeiden, musste die Buslenkerin eine Notbremsung durchführen, wodurch mehrere Personen im Bus, vermutlich leicht, verletzt wurden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2024 um 21:02 Uhr aktualisiert