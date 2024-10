Auf Hochnebel folgt Sonnenschein und ein paar Wolken

Am Sonntag lösen sich morgendliche Nebel- und Hochnebelfelder bald auf und dann scheint häufig die Sonne, durchziehende Wolken trüben den Sonnenschein nur hie und da ein wenig, heißt es seitens der Geosphere Austria.

So wird der Nachmittag:

In den prädestinierten Föhntälern im Norden kann sich am Nachmittag mäßiger Nordwestwind bemerkbar machen. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad an, so die Geosphere Austria abschließend.