Frauenpower bei Wüstenabenteuer: Steirerin startet bei der Rebelle Rally

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren nimmt Magna an der Rebelle Rally 2024 (10. bis 19. Oktober) teil. Aufbauend auf dem Erfolg der vorherigen Teilnahme schickt Magna zwei Teams in den Rally-Wettbewerb, der ausschließlich von Frauen bestritten wird. Österreichs Fahnen werden von der Steirerin Katharina Burkhart vertreten, die bei Magna Powertrain in Lannach in der Funktionsentwicklung tätig ist. Die Teams Force de Fem I und Force de Fem II bestehen neben Katharina Burkart aus den Magna-Mitarbeiterinnen Olivia Eddy, einer Feature-Ingenieurin, Linde Johnson, einer Vertriebskoordinatorin, und Kerstin Brandt, einer Patentanwältin.

Über die Rebelle Rally

Die Rebelle Rally führt über 2.500 Kilometer durch raues Wüstengelände in Nevada und Kalifornien. Nur mit Karte, Kompass und Roadbook ausgestattet, müssen die Teams zu versteckten Kontrollpunkten navigieren, genaue Richtungsanweisungen befolgen und tägliche Zeitlimits und Entfernungen einhalten. Die Rebelle Rally stellt eine Herausforderung für präzises Fahren und Navigationsfähigkeiten dar.