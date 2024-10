Heimsieg! KAC gewinnt gegen Pioneers Vorarlberg mit 5:2

Der EC-KAC musste in der heimischen win2day ICE Hockey League zuletzt erstmals seit März/April 2023 ein Null-Punkte-Wochenende verkraften, die Rotjacken unterlagen am vergangenen Freitag den Graz99ers zu Hause mit 2:4 und am Sonntag auswärts beim HC Pustertal nach Zwei-Tore-Führung mit 3:6. Rehabilitieren konnte sich der Rekordmeister am Mittwoch auf internationaler Ebene, im Champions Hockey League-Auswärtsspiel bei Titelverteidiger Genève-Servette siegte Klagenfurt mit 3:2 nach Verlängerung. Die Siegessträhne ging am heutigen Samstag, 12. Oktober, weiter.

KAC siegt mit 5:2 gegen Pioneers Vorarlberg

Denn heute konnte der KAC im Match gegen die Pioneers Vorarlberg ebenfalls als Sieger hervor gehen. Die Rotjacken holte sich den Heimsieg mit einem Endstand von 5:2. Ein detaillierter Spielbericht folgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2024 um 21:40 Uhr aktualisiert