Nebel und Sonnenschein: Sprunghaftes Wetter in Wien

So wird morgen das Wetter in Wien.

Bereits in der Früh sind mit durchziehenden Wolkenfeldern einige Regentropfen möglich. Bis in den Nachmittag hinein bleibt es dann unbeständig mit zeitweiligen dichten Wolkenfeldern und mitunter auch unergiebigen Regenschauern. Die Sonne, so prognostiziert GeoSphere Austria, zeigt sich immer nur zwischendurch. Erst am späteren Nachmittag ziehen die Wolken ab und der Himmel klart auf. Der Wind dreht im Laufe des Vormittags auf westliche Richtung und bläst in der Folge für einige Stunden sehr lebhaft, in höheren Lagen auch kräftig. Die Frühtemperaturen liegen um neun Grad. Die Tageshöchsttemperaturen reichen bis zu 19 Grad.