Eine Kaltfront rückt an: Wechselhaftes Wetter am Sonntag

So wird das Wetter am Sonntag.

Von Westen zieht am Sonntag eine Kaltfront über das Land, die vor allem nördlich des Alpenhauptkamms sowie im Nordosten wetterwirksam ist. Entlang des Alpenhauptkammes und generell alpennordseitig verläuft der Tag sehr unbeständig, so prognostiziert GeoSphere Austria. Wiederholt ziehen Wolken durch und dabei gehen vor allem im Westen und Norden auch Regenschauer nieder. Die Sonne zeigt sich dort eher nur zwischendurch. Im Laufe des Nachmittags stauen sich an der Alpennordseite weitere tiefhängende Regenwolken, während es abseits davon auflockert. Im Süden ist es abgesehen von Frühnebelfeldern tagsüber recht freundlich und der Sonnenschein überwiegt. Im Norden bläst der Wind teils lebhaft auffrischend aus westlichen Richtungen, sonst greift der Wind kaum bis in Bodennähe durch. Die Frühtemperaturen liegen zwischen drei und zwölf Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sollen mit 14 bis 20 Grad erreicht werden.