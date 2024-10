Der Sonntag bringt sonniges Wetter in der Steiermark

Am Sonntag soll in der Steiermark die Sonne zum Vorschein kommen.

Am Sonntag soll in der Steiermark die Sonne zum Vorschein kommen.

Im Großteil der Steiermark setzt sich am Sonntag sonniges Wetter durch. „Lediglich in den nördlichen Landesteilen ziehen im Tagesverlauf vermehrt kompakte Wolken einer Kaltfront auf und am Nachmittag ziehen in der nördlichen Obersteiermark mit kräftig auffrischendem Westwind auch ein paar Regenschauer durch“, weiß die GeoSphere. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 bis 7 Grad, Höchstwerte erreichen am Nachmittag bis zu 19 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2024 um 22:07 Uhr aktualisiert