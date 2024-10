Kollision mit Auto: Radfahrerin (51) stürzte, verletzte sich

Heute Mittag, am 12. Oktober, gegen 12.08 Uhr, Uhr ereignete sich im Stadtgebiet von Salzburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Eine 31-jährige, aus Mazedonien stammende, Autofahrerin hielt ihr Fahrzeug auf der Haunspergstraße im Kreuzungsbereich mit der Jahnstraße an, um dem Fahrzeugverkehr aus Richtung Bahnhof Vorrang einzuräumen. Als sie kurze Zeit später ihr Fahrzeug wieder in Bewegung setzte, kam es zur rechtwinkeligen Kollision mit einer 51-jährigen Fahrradlenkerin, welche die Kreuzung von der Salzach aus kommend in Richtung Bahnhof überqueren wollte. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei. Ein Alkomattest verliefen jeweils negativ