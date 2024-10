Prügel-Attacke in Innsbruck: Österreicher (55) bewusstlos geschlagen

Ein 55-jähriger Österreicher wurde bei einer Prügel-Attacke gestern, am 12. Oktober, vor einem Einkaufszentrum in Innsbruck schwer verletzt.

Gegen 17.20 Uhr wurden gestern, am 12. Oktober, Polizeibeamte vor ein Innsbrucker Einkaufszentrum gerufen. Dort sollen ein 20-jähriger Syrer und ein 39-jähriger Mann mit ungeklärter Staatsbürgerschaft einem 55-jährigen Österreicher mehrere Faustschläge gegen den Kopf versetzt haben, sodass dieser bewusstlos wurde, erklären die Beamten nun. Doch dem nicht genug: Selbst als der 55-Jährige schon bewusstlos am Boden lag, trat der 39-Jährige weiter auf ihn ein. Der Österreicher wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Im Anschluss daran flohen die Verdächtigen vom Tatort.

Verdächtige begaben sich selbstständig zur Polizei

Gegen 18.20 Uhr begaben sich die beiden Verdächtigen – noch während die Fahndung am Laufen war – selbstständig zur Polizeiinspektion Hötting, um Selbstanzeige zu erstatten. „Nach erfolgter Einvernahmen wurde der Sachverhalt der Staatsanwaltschaft Innsbruck mitgeteilt, die die Anzeige auf freiem Fuße anordnete“, so die Polizei. Nun finden noch Erhebungen statt, danach erstatten die Beamten Bericht an die Staatsanwaltschaft sowie an die zuständigen Behörden.