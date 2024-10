Jauchegrube in Salzburg ausgelaufen: Größere Menge Gülle gelangt in Bach

In Hof bei Salzburg ist eine größere Menge an Gülle in einen Bach gelangt, die Ermittlungen der Polizei laufen derzeit auf Hochtouren.

In Hof bei Salzburg ist eine größere Menge an Gülle in einen Bach gelangt, die Ermittlungen der Polizei laufen derzeit auf Hochtouren.

Am Nachmittag des gestrigen Samstag, 12. Oktober, dürfte aus noch unbekannter Ursache aus einer Jauchegrube eines Bauernhofs in Hof bei Salzburg (Flachgau) eine größere Menge an Gülle ausgelaufen sein, wie die Polizei berichtet. Diese sei danach in den anliegenden Bach gelangt. „Die Auswirkungen auf die Umwelt stehen derzeit noch nicht fest und sind Teil der weiteren Ermittlungen“, so die Beamten abschließend.