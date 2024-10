Graz Marathon: Startzeiten, Programm und Straßensperren im Überblick

Am heutigen Sonntag, dem 13. Oktober 2024, verwandelt sich Graz in eine sportliche Hochburg. Der Marathon bringt die Stadt auf Trab, während tausende Läufer ihre Ausdauer und Kraft auf verschiedenen Strecken messen. Damit du den Überblick behältst, hier das Programm und alle wichtigen Infos rund um das Event:

Der Zeitplan: Startschüsse, Zieleinläufe und Siegerehrungen: 9 Uhr: Die Startblöcke öffnen, damit sich die Läufer vorbereiten können.

10 Uhr: Der erste Startschuss fällt für den Kleine Zeitung Marathon und den Hyundai Staffelmarathon. Ab jetzt wird die Stadt zur Bühne für sportliche Höchstleistungen.

10.10 Uhr: Die Teilnehmer des Hervis Halbmarathons (Startblock 2) machen sich auf den Weg.

10.15 Uhr: Es folgt der Start für den nächsten Block des Hervis Halbmarathons.

10.30 Uhr: Der Viertelmarathon beginnt – perfekt für alle, die etwas kürzertreten möchten.



11.05 Uhr: Die schnellsten Viertelmarathon-Läufer erreichen das Ziel – die ersten Zieleinläufe lassen nicht lange auf sich warten

11.15 Uhr: Der Halbmarathon der Herren wird entschieden.

11.25 Uhr: Auch die besten Damen im Halbmarathon haben die Ziellinie erreicht.

12.10 Uhr: Spannung pur bei den Marathonläufern – die Herren kommen ins Ziel.

12.15 Uhr: Kurz darauf folgen die Staffelläufer des Hyundai Marathon.

12.30 Uhr: Die schnellsten Damen des Kleine Zeitung Marathons treffen ein.

Die schnellsten Damen des Kleine Zeitung Marathons treffen ein. Die Siegerehrungen beginnen um 13.30 Uhr, um die besten Läufer gebührend zu feiern. Der Zielschluss für den Halbmarathon ist um 14:00 Uhr, während alle Bewerbe um spätestens 16:00 Uhr enden.

Verkehrshinweise: Sperren und Einschränkungen

Für viele bedeutet der Marathon sportliche Begeisterung – für Autofahrer und Radfahrer aber auch Einschränkungen. Von 7 Uhr bis 16 Uhr bleibt die Laufstrecke vollständig gesperrt. Frühaufsteher haben die Möglichkeit, bis 9 Uhr noch in Laufrichtung über spezielle Ausfahrten den Bereich zu verlassen. Danach sind alle Zufahrten dicht.

Zahlreiche Straßensperren: Am Sonntag bleiben viele Hauptverkehrsstraßen für den Marathon gesperrt. Die Marathon-Strecke sorgt von 7 bis 16 Uhr für Verkehrsbehinderungen in Graz.

Straßensperren: Zahlreiche Hauptverkehrsstraßen sind ab 7 Uhr gesperrt. Dazu gehören: Theodor-Körner-Straße, Opernring/Burgring, Joanneumring, Conrad-von-Hötzendorf-Straße

Schönaugasse, Grieskai/Lendkai, Keplerstraße, Körösistraße, Wienerstraße

Grabenstraße, Lange Gasse, Kaiser-Franz-Josef-Kai, Neutorgasse, Kaiserfeldgasse

Radetzkystraße, Roseggerkai/Marburgerkai, Wielandgasse, Friedrichgasse

Pestalozzistraße, Schönaugürtel

Auch wichtige Verbindungen über die Mur, wie die Augartenbrücke, Erzherzog-Johann-Brücke, Radetzkybrücke, Keplerbrücke und Tegetthoffbrücke, sind von 7 bis 16 Uhr gesperrt. Plane hier unbedingt alternative Routen ein.

Verlängerte Sperrungen im Zentrum

Am Opernring bleibt die Sperre am Sonntag bis 20 Uhr bestehen, während der Burgring sogar bis Montag, 2 Uhr gesperrt ist. Die Radwege in diesem Bereich sind ab Dienstag, 8. Oktober, 10 Uhr, gesperrt und werden erst am Dienstag, 15. Oktober, 24 Uhr wieder freigegeben. Mehr dazu findest du hier.