Kellerbrand in Linzer Innenstadt: 7 Personen in Krankenhaus gebracht

Gestern Abend, am 12. Oktober gegen 21.15 Uhr, hat ein 43-jähriger Mann einen Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Linzer Innenstadt gemeldet. In weiterer Folge wurden die Einsatzkräfte dorthin gerufen, die Berufsfeuerwehr führte Löscharbeiten durch. Auch die Rettung und die Polizei waren vor Ort. Sicherheitshalber wurden Personen mit Unterstützung der Feuerwehr aus den Wohnungen evakuiert und in ein nahegelegenes Hotel gebracht, welches die Hoteleigentümerin selbst zur Verfügung stellte, so die Polizei.

Brandherd im Keller des Hauses

Insgesamt 17 Personen wurden von der Rettung erstversorgt, sieben von ihnen mussten leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Bereits kurz nach der Alarmierung konnte die Berufsfeuerwehr auch schon wieder Brandaus geben. Der Brandherd befand sich im Keller des Hauses, da es jedoch keine Kellertüren gab, ist es im Stiegenhaus zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Spurensicherung wurde durchgeführt, die Wohnungen blieben laut Sachverständigen der „Linz AG Gas“ und der Berufsfeuerwehr jedenfalls bewohnbar.