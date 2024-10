Erdbeben in Niederösterreich: „Grollen wurde gemeldet“

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 08:17 / ©fotolia.com

Bei weitem nicht das erste Mal in den vergangenen Monaten hat gestern Abend, um 21.35 Uhr, bei Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) die Erde gebebt. Das Erdbeben mit der Stärke 2,0 wurde dabei bis Ternitz verspürt, der „GeoSphere Austria“ wurde zudem ein Grollen gemeldet. „Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten“, so die „GeoSphere Austria“ auf der Website.

