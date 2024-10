„Das verzauberte Schloss“: Magisches Familienherbstfest im Schloss Porcia

Zum Beginn der Herbstferien ist das Schloss Porcia am Freitag, den 25. Oktober, ab 14 Uhr zum dritten Mal Schauplatz des magisches Familienherbstfests „Das verzauberten Schloss“.

Schloss Porcia/Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 08:18 / ©eggspress

Die Initiatorin und Stadtmarketing-Ausschussobfrau Gemeinderätin Evelyn Köfer verrät: „In dieser stimmungsvollen Location erwartet beim ‚Verzauberten Schloss‘ Groß und Klein ein charmantes Gruselerlebnis, das speziell für Kinder ab vier Jahren gestaltet ist.“

Zauberhaftes Programm

Ein abwechslungsreiches Programm sorgt für beste Unterhaltung: Freuen Sie sich auf faszinierende Zaubershows, ein spannendes Kindertheater mit dem Stück „Baron Münchhausen und der Schuh des Aschenputtel“ mit Gregor Kronthaler und Karoline Troger, Zaubershows mit den Illusionisten Magic Zuze und Magic Gerhard, ein Bilderbuchkino von der Stadtbücherei Spittal unter dem Titel „Die kleine Rittereule“, ein musikalisches Mitmach- Stück mit Theresa Sima und eine Mini-Disco mit unserem heimischen Tanzstudio House of Movement. Durch den Nachmittag moderiert und begleitet uns Schlosswächter Martin Schinagl mit seinen Geisterlein.

Kostenlose Tickets für Programm im Obergeschoss

Im Schlosshof gibt es durchgehend Programm für Jung und Alt – der Zugang ist frei. Lediglich in den oberen Räumlichkeiten ist der Zugang zu den Programmpunkten in diesem Jahr begrenzt, damit jede Vorstellung in ruhiger und angenehmer Atmosphäre genossen werden kann, heißt es seitens Stadtgemeinde Spittal. Dafür werden kostenlose Tickets angeboten, die im Stadtmarketing-Büro im Schloss Porcia (Osteingang) von Montag, den 21. Oktober, bis Mittwoch, den 23. Oktober, jeweils von 8 bis 16 Uhr abgeholt werden können, solange der Vorrat reicht.