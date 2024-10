„Junge Herzen, Große Taten“ – Landjugend hilft kleinen Fabian

Emotionaler Moment: Die feierliche Spendenübergabe von 25.000 Euro an die Familie des kleinen Fabian.

Emotionaler Moment: Die feierliche Spendenübergabe von 25.000 Euro an die Familie des kleinen Fabian.

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 08:22 / ©Landjugend Ligist-Krottendorf

Ein ganzes Dorf hält zusammen: Mit ihrem Projekt „Junge Herzen, Große Taten – Landjugend Hilft“ hat die Landjugend Ligist-Krottendorf ein starkes Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt gesetzt. Die jungen Mitglieder sammelten nicht nur Spenden für den kleinen Fabian aus Klein Gaisfeld, Steiermark, sondern schufen mit neuen Ortstafeln auch bleibende Symbole für ihre Gemeinschaft.

Eine Aktion, die Herzen berührte

Im Frühjahr 2024 startete die Landjugend Ligist-Krottendorf ihre Mission im Rahmen der „Tat.Ort Jugend“-Initiative der Landjugend Österreich. Ihr Ziel war es, Fabian und seiner Familie, die besondere Unterstützung benötigen, unter die Arme zu greifen. Die engagierten Jugendlichen besuchten fast jeden Haushalt in Ligist und Krottendorf-Gaisfeld, um Spenden zu sammeln. „Die Resonanz war überwältigend – die Solidarität und der Zusammenhalt der Gemeinden waren deutlich spürbar“, berichten die Mitglieder der Landjugend Ligist-Krottendorf.

Sechs neue Ortstafeln für Ligist und Krottendorf-Gaisfeld

Doch es ging um mehr als nur Spenden. Die Landjugend wollte ein sichtbares Zeichen des Zusammenhalts setzen und entschloss sich, sechs neue Ortstafeln für die Gemeinden aufzustellen. „Für die Ideenfindung, Planung, den Prototypenentwurf, Fertigung und Montage investierten wir viele Stunden“, so die Mitglieder. Auf der Rückseite jeder Tafel wurden die Namen der Spender verewigt – eine bleibende Erinnerung an die große Hilfsbereitschaft. Unterstützt wurden sie dabei von der Spenglerei Dachdeckerei Gaier GesmbH, die während der gesamten Produktionszeit tatkräftig zur Seite stand.

©Landjugend Ligist-Krottendorf Die Landjugend Ligist-Krottendorf präsentiert die neuen Ortstafeln.

Feierliche Spendenübergabe und ein emotionaler Abschluss

Am 29. September 2024 war es dann so weit: Bei der offiziellen Spendenübergabe vor einer der neuen Ortstafeln konnte die Landjugend einen beachtlichen Betrag von 25.000 Euro an Fabians Familie überreichen. „Den emotionalen Tag ließ die Landjugend gemeinsam mit Fabians Familie bei einem gemütlichen Abend im Buschenschank ausklingen – ein gelungener Abschluss eines Projekts, das zeigte, wie viel man gemeinsam erreichen kann“, erzählen die Mitglieder der Landjugend Ligist-Krottendorf abschließend.