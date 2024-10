Pensionen steigen an: Millionen Österreicher bekommen mehr

4,6 Prozent sind es, die der gesetzliche Anpassungsfaktor ausmacht – damit ist auch die Höhe der Pensionserhöhung für das kommende Jahr in Österreich fix. In einer Aussendung des Sozialministeriums heißt es, dass 2,3 Millionen Menschen die Teuerung der vergangenen zwölf Monate „voll ausgeglichen“ bekommen.

So viel mehr Pension bekommen die Österreicher 2025

Auch für Mindestpensionisten steigt die Pension um 4,6 Prozent an. Rund 200.000 Österreicher profitieren dabei von der Anhebung der Ausgleichszulage von aktuell 1.217,96 auf etwa 1.274 Euro. Nimmt man die 4,6 Prozent nun her und rechnet sie dabei auf die Durchschnittspension von 1.694 Euro brutto pro Monat rauf, bedeutet das übrigens einen Anstieg von knapp 78 Euro. Auch eine Deckelung der Spitzenpensionen wurde eingeführt. Die Grenze wird dabei ab 6.060 Euro brutto gezogen, die maximale Erhöhung der Pensionen beträgt also 278,76 Euro.

„Finanzielle Absicherung im Alter ist eine Frage der Gerechtigkeit“

Neben den 4,6 Prozent, die Pensionisten ab Jänner nun in Österreich mehr bekommen, gibt es jedenfalls auch gute Nachrichten für alle Neupensionisten. Die Schutzklausel wurde nämlich verlängert, die Pensionsaliquotierung weiter ausgesetzt – beides jeweils für ein Jahr länger. Das heißt in weiterer Folge, dass sich rund 100.000 Neupensionisten freuen können: Ihnen bleibt am Ende des Tages „mehr“ am Konto. „Finanzielle Absicherung im Alter ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Zeiten von Rekordinflation liegen hinter uns, dennoch ist es weiterhin wichtig, dass wir dafür sorgen, die Kaufkraft im Alter zu erhalten“, meint dazu etwa Bundeskanzler Karl Nehammer.

Pensionserhöhungen: „Nicht weniger, aber auch nicht mehr…“

Gegenüber 5 Minuten zeigt sich vor allem Pensionistenverband-Präsident Peter Kostelka aber nicht gänzlich zufrieden. Die Regierung gebe „nicht weniger, aber auch nicht mehr als vorgeschrieben“. Auch Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec meint auf Nachfrage von 5 Minuten, dass sie es zwar „gut“ finden würde, dass die Inflation voll abgegolten wird – „aber natürlich wünscht man sich immer noch etwas mehr“. Was sich die beiden Präsidenten des Seniorenrates noch wünschen und was sie zum Thema Pensionserhöhung sagen, erfahrt ihr hier: Pensionserhöhung fix: „Nicht weniger, aber auch nicht mehr…“.