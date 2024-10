Tödlicher Unfall in Hollabrunn: Für 31-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Ein schwerer Unfall hat sich auf der L43 in Hollabrunn (Niederösterreich) ereignet. Ein 31-jähriger Mann verstarb noch an Ort und Stelle.

Tragisch: In der Nacht auf den heutigen Sonntag, 13. Oktober, hat sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall in Hollabrunn (Niederösterreich) ereignet. Kurz nach 3 Uhr in der Früh ist ein 31-jähriger Österreicher mit seinem Auto von der L43 von Hollabrunn kommend in Fahrtrichtung Oberfellabrunn abgekommen. In weiterer Folge kollidierte er mit einem Baum und kam am Fahrzeugdach zum Stillstand, wie die Polizei berichtet. Auch der Rettungshubschrauber rückte aus, der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Verunfallten feststellen.