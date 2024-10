Klagenfurter Budget: Werden Flughafen-Anteile jetzt verkauft?

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 09:31 / ©5 Minuten

De facto fehlen Klagenfurt über 50 Millionen Euro für ein ausgeglichenes Budget 2025. In der Stadtpolitik sorgte die Finanzlage für viel Kritik und Debatten. Selbst die Kärntner Landesregierung sieht sich alarmiert und forderte von der Stadt Klagenfurt eine Beschreibung über genaue Pläne zu Einsparungen und zur Personalsituation.

Gibt die Stadt ihre Flughafen-Anteile ab?

Nun soll es darum gehen, ob die Stadt Klagenfurt ihre Airport-Anteile abgibt. Jährlich investiere die Stadt 2,8 Millionen Euro in den Flughafen, heißt es in der Kronen Zeitung. Das Land hält 80 Prozent und die Stadt 20 Prozent, heißt es weiter. Es solle demnächst ausgehandelt werden, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt die Airport-Anteile abgegeben werden.

