Grazer Fassaden werden zu Leinwänden – das steckt dahinter

"Walls of Vision"

"Kaiserschild Walls of Vision" in der Asperngasse 24: Die Arbeiten sind bereits fast abgeschlossen

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 10:05 / ©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Das Projekt „Kaiserschild Walls of Vision“ vereint klassische Kunst mit moderner Street Art und bringt frischen Wind in die Grazer Fassaden. Nach erfolgreichen Umsetzungen in Wien wird nun auch Graz Teil dieses innovativen Kunstprojekts. Unter der kreativen Leitung des argentinischen Duos Malditas Ternura wird das berühmte Gemälde „Waldlandschaft mit einer vornehmen Jagdgesellschaft“ des flämischen Malers Denis van Alsloot auf drei Hauswänden im Grazer Bezirk Lend neu interpretiert.

©Universalmuseum Joanneum/N. Lackner „Waldlandschaft mit einer vornehmen Jagdgesellschaft“ von Denis van Alsloot.

Künstlerisches Duo bringt alte Meister zurück

Die Künstlerinnen Sisa Soldati und Sofi Mele von Malditas Ternura sind bekannt für ihre einzigartigen Neuinterpretationen von Kunstwerken. Mit einem modernen Ansatz und einem starken Fokus auf geschlechtsspezifische sowie ökologische Perspektiven verwandeln sie das historische Werk von van Alsloot in ein zeitgenössisches Meisterwerk. „Wir wollen mit unseren Wandbildern eine Verbindung zur Kunstgeschichte der Orte schaffen, an denen wir arbeiten“, erklären die beiden Künstlerinnen.

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek Das argentinische Street-Artist-Duo Malditas Ternura: Sisa Soldati und Sofi Mele (v.l.) setzen die Neuinterpretation des Gemäldes „Waldlandschaft mit einer vornehmen Jagdgesellschaft“ des flämischen Meisters Denis van Alsloot an drei Grazer Hausfassaden um.

Fassadenkunst in der Stadt

Die Fassaden, die die Neuinterpretationen zieren, befinden sich an der Waagner-Biro-Straße 25, Asperngasse 24 und Daungasse 4. Die ausgewählten Standorte bieten eine ideale Kulisse, um die prächtige Jagdszene und die idyllische Waldlandschaft neu zu erleben. Die bereits fast abgeschlossenen Arbeiten an der Asperngasse 24 zeigen das Engagement und die Kreativität der Künstlerinnen.

Ein Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart

„Kaiserschild Walls of Vision“ ist mehr als nur ein Kunstprojekt. Es schafft einen Dialog zwischen klassischer und urbaner Kunst und lädt die Menschen dazu ein, die Neuinterpretation mit dem Original in der Alten Galerie im Schloss Eggenberg zu vergleichen. Stefan Albl, Sammlungskurator der Alten Galerie, beschreibt es als „fruchtbaren Dialog zwischen Gegenwart und Vergangenheit“.

Kunst für alle

Das Konzept des Projekts zielt darauf ab, bildende Kunst und den kreativen Prozess für alle zugänglich zu machen. Sandra Sonnleitner, Geschäftsführerin der Kaiserschild-Stiftung, betont: „Die Interpretationen bieten neue Perspektiven auf die Alten Meister aus unserer Sammlung.“ Mit dieser Initiative wird Kunst nicht nur betrachtet, sondern aktiv ins Stadtleben integriert, was für die Bewohner und Besucher von Graz eine spannende Erfahrung darstellt.