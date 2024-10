Tiefe Trauer: Ehemalige österreichische Ministerin plötzlich verstorben

Am gestrigen Samstag, den 12. Oktober, ist die ehemalige Frauenministerin und SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Helga Konrad im Alter von 76 Jahren verstorben, wie die SPÖ berichtet. Die gebürtige Grazerin sei eine „leidenschaftliche Sozialdemokratin und Frauenpolitikerin gewesen“, meint etwa SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler. Und weiter: „Ihr Kampf um die Rechte von Frauen hat sich weit über ihre Amtszeit als Ministerin gezogen und den Weg für wichtige frauenpolitische Errungenschaften geebnet.“ Babler erinnert zudem an die Einrichtung der ersten Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie – dem heutigen Gewaltschutzzentrum in Graz.

„Helga Konrad war in vielen Bereichen eine echte Pionierin“

In ihrer Zeit als Frauenministerin 1996 war Konrad Gastgeberin der ersten EU-weiten Konferenz zum Thema „Frauenhandel zur sexuellen Ausbeutung“ und hatte die Leitung der österreichischen Regierungsdelegationen zur (bislang letzten) UNO-Weltfrauenkonferenz in Peking (1995) und zum ersten Weltkongress gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern in Stockholm (1996) inne. „Sie war in vielen Bereichen eine echte Pionierin, auf deren Schultern wir heute stehen dürfen“, so die aktuelle SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner.

Der politische Werdegange von Helga Konrad: Bevor Konrad 1990 in den Nationalrat wechselte, war sie Grazer Gemeinderätin (1987 bis 1990) und von 1993 bis 1995 Stadträtin für Jugend, Familie, Frauen, Schule und Gesundheit. 1995 folgte ihre Wahl zur SPÖ-Bundesfrauenvorsitzenden. Von 1995 bis 1997 war sie Bundesministerin für Frauenangelegenheiten. Von 2000 bis 2004 war Konrad Vorsitzende der EU-Stabilitätspakt-Task-Force gegen Menschenhandel für Südosteuropa, von 2004 bis 2006 erste Sonderbeauftragte im Kampf gegen Menschenhandel der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Als internationale Konsulentin hat sie Regierungen, Behörden, Parlamente, NGOs und internationale Organisationen im Kampf gegen alle Formen von Menschenhandel beraten.

„Helga Konrad war durch und durch Feministin“

Ruth Manninger, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin, zeigt sich tief betroffen: „Helga Konrad war durch und durch Feministin, eine solidarische Frauenpolitikerin mit internationaler Erfahrung und Beziehungen, die ihre tiefe Verbundenheit zur Frauenorganisation nicht nur durch ihre regelmäßige Teilnahme an unseren Frauenkonferenzen und Symposien gezeigt hat. Ihr politisches Credo „Frauenpolitik ist kein Minderheitenthema, Frauenpolitik ist Demokratiepolitik“ ist die Richtschnur unserer politischen Arbeit.“

Auch steirische SPÖ trauert um ehemalige Frauenministerin

Die steirische Sozialdemokratie trauert um die ehemalige Frauenministerin, SPÖ Bundesfrauenvorsitzende und Trägerin der Victor-Adler-Plakette, sowie des Großen Goldenen Ehrenzeichens mit Stern der Republik Österreich, die gestern im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Landesparteivorsitzender Anton Lang und Landesfrauenvorsitzende Elisabeth Grossmann gedenken der feministischen Ikone: „Helga Konrad war eine der bedeutendsten Frauenpolitikerinnen der österreichischen Geschichte. Viele Fortschritte in der Gleichberechtigung von Frauen und Männern gehen direkt auf ihr politisches Wirken zurück.“

„Werden sie stets in ehrwürdiger Erinnerung halten“

2016 wurde Konrad der Ehrentitel „Bürgerin der Landeshauptstadt Graz“ verliehen. 2024 wurde sie mit dem Grazer Frauenpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. „Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, sowie ihren Freunden und Wegbegleitern. Die steirische Sozialdemokratie wird Helga Konrad stets in ehrwürdiger Erinnerung halten, indem wir uns weiterhin Tag für Tag für echte Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit einsetzen“, so Lang und Grossmann abschließend.

„Eine große Grazerin ist nicht mehr“

Auch die Grazer SPÖ zeigt sich „tief betroffen“ vom plötzlichen Ableben Konrads. „Eine große Grazerin ist nicht mehr. Helga Konrad hat ihr Leben immer in den Dienst der Menschen aber vor allem der Frauen und ihrer Anliegen gestellt. Die SPÖ Graz verliert mit ihr eine äußerst wichtigste Kämpferin für frauenpolitische Anliegen“, so SPÖ Graz-Vorsitzende Doris Kampus und die Grazer Frauenvorsitzende Verena Nussbaum.

„Unermüdliche Kämpferin für die Rechte der Frauen“

„Helga Konrad war eine unermüdliche Kämpferin für die Rechte der Frauen“, wissen auch die Frauen des österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB-Frauen) in einer Aussendung. „Mit ihrem unermüdlichen Einsatz hat sie entscheidend dazu beigetragen, Frauen in unserem Land zu stärken und ihre Rechte zu schützen“, so ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende Korinna Schumann. „Ihr Mut und ihre Beharrlichkeit werden uns immer in Erinnerung bleiben und Ansporn sein, ihren Weg weiterzugehen und uns weiterhin für ein selbstbestimmtes Leben von Frauen und Mädchen einzusetzen.“

„Sie hat ihr ganzes Leben lang frauenpolitische Anliegen mit Leidenschaft vertreten“

„Helga Konrad hat viele Frauen und Mädchen in ganz Österreich durch ihr Jahrzehntelanges Engagement und Wissen, mit ihrer Furchtlosigkeit und ihrer Beherztheit beeindruckt. Sie hat ihr ganzes Leben lang frauenpolitische Anliegen mit Leidenschaft vertreten. Dafür musste sie viel Gegenwind aushalten. Ihr Einsatz hat aber bleibende Spuren hinterlassen und bei vielen ein echtes Umdenken ausgelöst. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und allen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, mit denen sie sich für Gleichbehandlung und Gleichberechtigung eingesetzt hat“, so Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2024 um 11:24 Uhr aktualisiert