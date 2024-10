Schock-VorwÃ¼rfe an der Meduni Graz: Sind Patientenrechte in Gefahr?

Ein „streng vertrauliches“ Protokoll, welches der „Kleinen Zeitung“ vorliegt, aus der Ombudsstelle für gute wissenschaftliche Praxis an der Meduni Graz wirft Fragen zu angeblich nicht genehmigten Eingriffen und dem Umgang mit Patienten auf. Die Vorwürfe stammen von jungen Ärzten in Ausbildung und sind Teil eines vertraulichen Berichts, der am 2. Juli 2024 erstellt wurde. In diesem Dokument wird die Durchführung von Eingriffen mit intraoperativen MRT-Untersuchungen ohne die notwendige Genehmigung durch eine Ethikkommission kritisiert. Es heißt zudem, dass betroffene Patienten nicht ausreichend über die Maßnahmen aufgeklärt wurden.

Zweifelhafte Verfahren

Die Ombudsstelle hat klar festgestellt, dass die beschriebene Vorgehensweise nicht den Standards der guten klinischen Praxis entspricht. Doch nach zwei Monaten kehrte die Hauptperson des Berichts die Kritik um und erklärte, dass alles regelkonform sei. Trotz dieser Kehrtwende sollen die Daten im Rahmen einer Neurochirurgie-Jahrestagung als wissenschaftliche Studie präsentiert worden sein – ohne dass die Patienten über die Art der Studie informiert waren. Dies sorgte für erhebliches Unverständnis innerhalb der Abteilung, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Interner Konflikt

Immer mehr interne Vorwürfe kamen ans Licht, die auch Mobbingvorwürfe und einen Machtkampf innerhalb der Abteilung beinhalteten. Insider berichten gegenüber der „Kleinen Zeitung“ von anonymen Anzeigen und Drohungen. Der Streit um die Studie ist nicht die Ursache, sondern lediglich ein Symptom eines viel größeren Problems.

Meduni Graz weicht Fragen aus

Ein umfangreicher Fragenkatalog der „Kleinen Zeitung“ wurde von der Meduni Graz nur teilweise beantwortet. Während die Universität betont, dass es sich bei der Präsentation um keine Studie handelte, schockiert die Aussage, dass Patienten umfassend informiert wurden. Dies steht im Widerspruch zu den vorliegenden Berichten und sorgt für Verwirrung unter den Mitarbeitenden.

Missverständnis oder Fehler?

Die Meduni Graz spricht von einem „Fehler“, da die Präsentation irrtümlich als Studie deklariert wurde. Experten halten dies jedoch für unmöglich, da eine Studie stets vorher genehmigt werden muss. Zudem gibt es Unklarheiten über mögliche Zahlungen von Medizintechnikfirmen an die Meduni. Während die Universität betont, es gebe keinen finanziellen Austausch, verweisen die internen Berichte auf Forschungsgelder, die von der betreffenden Firma zur Verfügung gestellt werden.