Schrecklich: Hund wird bei Fluss angeleint – tot

Ein Hund konnte in der Schwarza nur noch tot geborgen werden - er war angeleint worden.

Wer macht so etwas?

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 10:26 / ©Montage: 5 Minuten/Canva

Wie die Feuerwehr Gloggnitz heute Vormittag berichtet, ist man gestern, am 13. Oktober kurz vor 18 Uhr, zu einer Tierbergung von der Polizeiinspektion angefordert worden. „Ein offensichtlich angeleinter Hund auf einer Schotterbank in der Schwarza konnte nur mehr tot geborgen werden“, so die Florianis auf Facebook. Die Ermittlungen seitens der Polizei wurden aufgenommen.