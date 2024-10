„Plötzlich spuckt mir jemand ins Gesicht“ – mehrere Ekel-Attacken in Graz

Schockierende Vorfälle in Graz: Immer mehr Menschen berichten auf Reddit von Angriffen, bei denen ihnen ins Gesicht gespuckt wurde.

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 11:01 / ©5 Minuten

Ein Nutzer auf Reddit schildert seinen Vorfall nahe dem Jakominiplatz: „Ich bin gerade vom Jako nach Hause gegangen, weil ich mir noch was zum Essen geholt habe und denk mir nichts. Plötzlich spuckt mir jemand von seinem E-Scooter aus ins Gesicht. Es waren zwei Buben.“ Überrumpelt konnte der User nicht schnell genug reagieren und beschloss, nach Hause zu gehen und „lange zu duschen“. Der Schock sitzt tief: „Ich bin eigentlich noch immer schockiert, wütend und weiß nicht, was ich machen soll.“

©Screenshot „Reddit“ Reddit-User berichten über die Spuck-Vorfälle in Graz: Mehrere Fälle sorgen für Aufsehen.

Mehrere ähnliche Erfahrungen: „Der Typ war in einem Anzug und ganz sicher ein Steirer“

Ein anderer User teilt seine Erfahrung in der Neutorgasse: „Da hat mir ein Tesla-Fahrer mit GU-Kennzeichen ins Gesicht gespuckt, nur weil ich vor ihm den Parkplatz bekam. Der Typ war in einem Anzug und ganz sicher ein Steirer, weil er ursteirisch gebellt hat.“ Er versuchte noch, den Fahrer an der nächsten roten Ampel zur Rede zu stellen, aber dieser „ist über Rot gefahren mit quietschenden Reifen“.

„Ging für mich alles zu schnell in dem Moment, um irgendwie reagieren zu können“

Auch am Jakominiplatz wurden verdächtige Aktionen beobachtet: Ein dritter Reddit-Nutzer berichtet von einem Vorfall vor der Sonnenapotheke: „Vor der Sonnenapotheke sind sie einer Frau bis knapp vor die Nase gefahren und haben sie dann daraufhin erschreckt und angemault. Ging für mich alles zu schnell in dem Moment, um irgendwie reagieren zu können.“

„Ist mir auch schon passiert“

Eine weitere Userin beschreibt, wie sie einen ähnlichen Vorfall abwehrte: „Ist mir auch schon passiert. Hatte zum Glück ein Pfefferspray dabei und hab die Buben dann angesprayt und die Polizei gerufen. Alles aufgenommen und nie wieder mehr was von denen gehört.“