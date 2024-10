Zwei Koffer Zigaretten: Schmuggler schrie, wenn Beamte sich näherten

Der Lenker eines Firmenautos wurde am Abend des 22. September am Mitterweg in Innsbruck durch Polizeibeamte der Grenzpolizeiinspektion Innsbruck Flughafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei sind den Polizisten zwei große Reisekoffer ins Auge gestochen. Als der 43-Jährige zu den Koffern befragt wurde, habe er plötzlich einen akuten, gesundheitlichen Notfall signalisiert und über starke Bauchschmerzen geklagt, weshalb auch die Rettung hinzugerufen wurde. „Immer, wenn die Beamten sich der Hecktüre des Autos näherten, fing der Fahrer wieder an zu schreien“, berichtet das Finanzministerium heute in einer Aussendung.

Beamten fanden prall gefüllte Koffer

Nachdem der 43-Jährige von der Rettung versorgt wurde, konnten die Beamten endlich in den Koffern nachschauen und fanden diese prall gefüllt mit Zigarettenstangen vor. Bei einer ersten Befragung gab der Iraker dann an, die Reisekoffer auf einem Autobahnparkplatz im Tiroler Oberland gefunden und mitgenommen zu haben. Doch schon bald ergab sich der Verdacht, dass die Tabakwaren aus der Schweiz nach Österreich geschmuggelt wurden, weshalb dann auch Zollbedienstete hinzugezogen wurden.

Beschuldigter und Cousin von Zollbediensteten einvernommen

Zwei Hausdurchsuchungen wurden im Anschluss ebenfalls noch durchgeführt, der Beschuldigte und sein Cousin wurden durch die Zollbediensteten einvernommen. In weiterer Folge wurde ein Finanzstrafverfahren eingeleitet. Die 152 Stangen Zigaretten wurden beschlagnahmt und amtlich vernichtet. Finanzminister Magnus Brunner: „Ich danke allen beteiligten Einsatzkräften für die professionelle und gute Zusammenarbeit. Wir stellen damit sicher, dass unsere Gesetze eingehalten werden und schützen die korrekt wirtschaftenden Betriebe vor Betrügern.“