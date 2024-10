„Grillparkplatz Gail“: SPÖ fordert nächtliche Parkregelung

Die Verschmutzungen an der Gail sorgten für eine Erhöhung der Strafen und nun fordert die SPÖ Villach eine nächtliche Parkregelung am Grillparkplatz Gail.

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 11:30 / ©Canva Montage Leserfoto/ SPÖ Villach

Seit einiger Zeit gibt es Beschwerden über Verschmutzungen und die Nutzung des Parkplatzes als Gratis-Campingplatz. Nach einem Lokalaugenschein an der Gail verschärft Villachs Bürgermeister Günther Albel die Gangart gegen Müllsünder: Die Strafen sollen erhöht werden. Feiernde und Camper hinterlassen Müll, der nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, was das Naherholungsgebiet massiv belastet.

SPÖ: „Wir müssen handeln“

Viele Menschen verhalten sich vorbildlich und nehmen nach dem Grillen ihren Müll ordnungsgemäß mit, heißt es seitens der SPÖ Villach. Dennoch gäbe es leider immer wieder einzelne Fälle, in denen dies nicht geschehe. In diesem Zusammenhang fordert die SPÖ Villach den zuständigen Verkehrs- sowie Natur- und Umweltschutzreferenten Sascha Jabalih auf, zu handeln. Es sei dringend notwendig, dass er einen Entwurf vorlegt, der die freie Nutzung des Grillplatzes durch die Bevölkerung, das Feiern und die Naherholung weiterhin ermöglicht, aber gleichzeitig den Umwelt- und Naturschutz sicherstellt, heißt es seitens der SPÖ weiter. „Wir müssen handeln, um die Natur zu bewahren und das Erholungsgebiet für alle Villacher zu schützen“, so SPÖ Klubgeschäftsführer Christopher Slug-Lindner.