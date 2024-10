Sieben Kennzeichen bei illegalen Tuning-Treffen in Salzburg abgenommen

Zahlreiche Anzeigen und Organmandate wurden in Salzburg bei illegalen Tuning-Treffen verhängt.

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 11:43 / ©APA/MAX SLOVENCIK

Es wurden zahlreiche Anzeigen und Organmandate verhängt, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Ein Autolenker war betrunken, Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab. Weiters gab es etwa Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen und Telefonieren am Steuer. Sieben Kennzeichen wurden abgenommen. Beamte überprüften Fahrzeuge auf ihren technischen Zustand und stellten dabei an sieben Autos schwere Mängel fest. Dafür wurden Strafverfügungen von insgesamt 6.000 Euro ausgestellt. (APA, red, 13.10.24)