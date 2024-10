Wetter-Mix: Das erwartet die Steirer nächste Woche wettertechnisch

Die Steiermark erwartet in den kommenden Tagen eine Mischung aus Hochnebel und Sonne, während erste Regenschauer am Abend möglich sind.

Der Wochenstart bringt in der Früh und am Vormittag vor allem im Randgebirge verbreitet Hochnebel. Abseits davon dürfen sich die Grazer auf einen sonnigen Start in den Tag freuen. „Zu Mittag kann die Nebeldecke im Süden allmählich aufbrechen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Allerdings wird die Sonne nur für kurze Zeit zu sehen sein, denn von Westen ziehen ausgedehnte Wolkenfelder auf. Meist bleibt es trocken, jedoch könnten am Abend in der nördlichen Obersteiermark erste leichte Regenschauer auftreten. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 und 8 Grad, während die Höchstwerte bei angenehmen 14 bis 17 Grad liegen.

Dienstag: „Lokale Frühnebelfelder lichten sich voraussichtlich rasch“

Am Dienstag zeigt sich der Himmel vor allem in den südlichen Landesteilen freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. „Lokale Frühnebelfelder lichten sich voraussichtlich rasch“, versichern die Experten der Geosphere Austria. Im Norden hingegen stauen sich von Nordwesten her dichte Wolken, und besonders in der nördlichen Obersteiermark können noch schwache Regenschauer auftreten. Auch im Osten ziehen kompakte Wolken durch, aber auch hier wird die Sonne zeitweise scheinen. Im Mariazellerland ist mit spürbarem Nordwestwind zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 3 und 8 Grad in der Früh, während die Tageshöchstwerte je nach Region zwischen 14 Grad in Mariazell und 19 Grad in Bad Radkersburg liegen.

Mittwoch: „In höheren Lagen scheint häufig die Sonne“

Am Mittwoch bleibt der Hochnebel über den Niederungen hartnäckig und könnte sich als sehr zäh erweisen. „Abseits der Nebelregionen sowie in höheren Lagen scheint häufig die Sonne“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. In der nördlichen Obersteiermark wird bei überwiegend sonnigen Verhältnissen ein lebhafter, föhniger Südwind spürbar sein. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 8 Grad, während die Höchsttemperaturen je nach Nebel und Sonnenscheindauer zwischen 12 und 19 Grad schwanken.

Sonniger Donnerstag: Hochnebel zieht ab, Temperaturen steigen

Am Donnerstag könnten sich von Südwesten her hochnebelartige Wolken stauen. In den nördlichen Landesteilen wird es dank föhnigem Südwind erneut sonnig. Nach der Auflösung morgendlicher Nebel- und Hochnebelfelder ist auch im Osten mit einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken zu rechnen. „Die Höchstwerte liegen je nach Sonnenscheindauer meist zwischen 13 und 19 Grad“, berichten die Meteorologen der Geosphere Austria. Besonders warm wird es im nördlichen Bergland, wo Temperaturen von bis zu 12 Grad in 2.000 Metern Höhe erwartet werden.