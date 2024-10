„Gamskrimi“-Premiere: Showdown der Stars in Lannach

Die „Gamskrimi“-Tour sorgt für Spannung: Die nächste Aufführung in Lannach verspricht ein besonderes Aufeinandertreffen der Hauptdarsteller.

Die „Gamskrimi“-Tour sorgt für Spannung: Die nächste Aufführung in Lannach verspricht ein besonderes Aufeinandertreffen der Hauptdarsteller.

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 12:16 / ©Gamskrimi / Rockaut / John Pebblestone

Am 18. Oktober 2024 kommt es in Lannach, Steiermark, zu einem Showdown der Extraklasse: Andreas Ortner und Markus Perner stehen sich bei der „Gamskrimi“-Premiere als Ermittler Charly und Dorfpolizist Gustl gegenüber. Die beiden sind sowohl vor als auch hinter der Kamera nicht immer gut aufeinander zu sprechen.

„Wenn sich Herr Perner zusammenreißt, wird es schon gehen“

Bereits beim Auftakt am 13. September in Lannach sorgte die „Gamskrimi“-Tour für Furore. Der XXL Kulturherbst verzeichnete einen regelrechten Besucheransturm, und das Team um Produzent John Pebblestone konnte einen Rekord feiern. Doch es sind nicht nur die Erfolge, die für Gesprächsstoff sorgen – auch das Verhältnis der beiden Hauptdarsteller bietet ordentlich Zündstoff. „Wenn sich Herr Perner zusammenreißt, wird es schon gehen“, stichelt Ortner in Richtung seines Kollegen.

©Gamskrimi / Rockaut / John Pebblestone Die „Gamskrimi"-Crew bei der Premiere in Lannach.

Spannung ist förmlich greifbar

Die beiden Schauspieler, die zuletzt in Serien wie „Our Girls“ und „Sturm der Liebe“ zu sehen waren, sind für ihre Reibereien bekannt – sowohl vor als auch hinter der Kamera. Auf den Social-Media-Kanälen des „Gamskrimi“ sind die Promotionsclips jedenfalls vielversprechend.

„Karibik Night“ in Lannach am 18. Oktober 2024

Zur „Karibik Night“ in Lannach am 18. Oktober 2024 gibt es jedoch nicht nur Spannung, sondern auch lateinamerikanische Rhythmen von Marc Andrae und Silvio Gabriel. Vielleicht schaffen es die exotischen Klänge, die Gemüter zu beruhigen – oder die Stimmung zusätzlich anzuheizen.

