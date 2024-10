Schon mehrmals Kaltluft und Schnee: So wird das Wetter in Österreich nun

In den vergangenen Wochen hat ein Kaltlufteinbruch schon mehrmals sogar Schnee bis teilweise in tiefe Lagen gebracht – auch einige Talböden wurden in Österreich bereits weiß. Auf den Bergen ist es jedenfalls „schon recht winterlich„, berichtet die „GeoSphere Austria“ auf Facebook. Dabei veranschaulichen sie das am Beispiel Sonnblick: Auf 3.109 Metern liegen aktuell 44 Zentimeter Schnee.

Gletscher waren 2023 zu dieser Zeit „noch recht kahl“

„Letztes Jahr waren die Berge in Österreich abseits der Gletscher Mitte Oktober noch recht kahl“, erklärt man weiter und zeigt dabei den Bildvergleich des Großglockners 2023 mit dem Großglockner 2024. Während im Vorjahr noch die grauen Felsen das Erscheinungsbild von Österreichs höchstem Berg dominierten, ist es dieses Jahr am selben Tag das Weiß des Schnees.

Schnee wird wohl nicht auf allen Bergen „überleben“

Ob dieser die nächsten Tage auf allen Bergen überleben wird, darf bezweifelt werden. „Ab nächster Woche kündigt sich dann aber wieder eine sehr milde Periode an – zur Wochenmitte könnte es auf 2.000 Metern Seehöhe rund 15 Grad bekommen“, so die Meteorologen. Übrigens: Erste Winterprognosen gibt es auch schon, mehr dazu hier: Winter-Prognose ist da: Erwartet Österreich ein „Schneebomben-Winter“?

So verläuft der Sonntag

Am heutigen Sonntag werden in weiten Teilen des Landes noch ausgedehnte Wolkenfelder über den Himmel ziehen, wobei es im Süden – also in Kärnten und der Steiermark – noch am freundlichsten ist, erklären die Wetter-Experten. Vor allem an der Alpennordseite und im Norden sei jedoch zeitweise mit Regen, nachmittags auch mit Regenschauern zu rechnen. Erst am späten Nachmittag und abends dürfte es dann wieder auflockern.

So präsentiert sich Österreich am Montag

Zum Wochenbeginn wird anfangs noch die Sonne dominieren, ehe schon am Vormittag wieder von Westen her ausgedehnte Wolkenfelder einziehen. „Zum Abend hin ist an der Alpennordseite und im Norden auch mit etwas Regen zu rechnen“, heißt es seitens der „GeoSphere Austria“. Im Süden und Südosten wird sich auch länger hartnäckiger, zäher Nebel halten.

So wird das Wetter am Dienstag

Am Dienstag wird eine schwache Störungszone vor allem in Ober- und Niederösterreich sowie in Wien und dem Nordburgenland zeitweise für dichte Wolkenfelder sorgen. Am Vormittag sei auch mit Regenschauern zu rechnen, ehe sich im Tagesverlauf die Sonne immer öfter und länger zeigen wird. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad an – mit den höchsten Werten im Westen.

So präsentiert sich das Wetter in Österreich am Mittwoch und Donnerstag

Am Donnerstag und Freitag halten sich in den Niederungen und dabei vor allem im Süden und Südosten Nebel- und Hochnebelfelder, ansonsten dürfte die Sonne dominieren. Die Temperaturen steigen an beiden Tagen auf bis zu 22 Grad an. Vor allem am Donnerstag könnte es aus dichten Wolken im Süden und Südwesten auch leicht tröpfeln.

So wird das Wetter kommende Woche in Österreich: Sonntag : Ausgedehnte Wolkenfelder ziehen weiter durch; am freundlichsten noch im Süden; an der Alpennordseite und im Norden zeitweise Regen und Regenschauer

: Ausgedehnte Wolkenfelder ziehen weiter durch; am freundlichsten noch im Süden; an der Alpennordseite und im Norden zeitweise Regen und Regenschauer Montag : Anfangs wird noch die Sonne dominieren, ehe schon am Vormittag ausgedehnte Wolkenfelder einziehen.

: Anfangs wird noch die Sonne dominieren, ehe schon am Vormittag ausgedehnte Wolkenfelder einziehen. Dienstag : Schwache Störungszone sorgt im Nordosten für dichte Wolkenfelder mit Regenschauern; danach schaut die Sonne durch

: Schwache Störungszone sorgt im Nordosten für dichte Wolkenfelder mit Regenschauern; danach schaut die Sonne durch Mittwoch : Im Süden und Südosten bzw. in den Niederungen Nebel- und Hochnebelfelder; ansonsten dominiert die Sonne

: Im Süden und Südosten bzw. in den Niederungen Nebel- und Hochnebelfelder; ansonsten dominiert die Sonne Donnerstag: Im Süden und Südosten Nebel- und Hochnebelfelder; ansonsten dominiert die Sonne; dichte Wolken im Süden und Südwesten, es könnte aus diesen tröpfeln

