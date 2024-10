Todes-Crash in Wien: Auto gegen mehrere Autos und in Baum gekracht

Ein tödlicher Unfall hat sich am Samstagvormittag in Wien-Döbling ereignet.

Ein tödlicher Unfall hat sich am Samstagvormittag in Wien-Döbling ereignet.

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 61-jähriger Autofahrer am Samstag, in den Morgenstunden, auf der Grinzinger Straße in Döbling (19. Wiener Bezirk) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In weiterer Folge beschleunigte er auf der abschüssigen Straße und krachte in das Auto einer 39-jährigen Frau, wie die Polizei berichtet.

Auto krachte gegen Baum

Sein Fahrzeug kam anschließend von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem abgestellten Wagen und fuhr schließlich gegen einen Baum. Trotz rascher, notfallmedizinischer Versorgung verstarb der 61-Jährige noch an Ort und Stelle. Die 39-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.