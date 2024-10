Schock in Wien-Favoriten: Mann renoviert, 56-Jähriger zuckt aus

Mit dieser Waffe soll der 56-Jährige seinen Nachbarn in Wien-Favoriten bedroht haben.

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 13:33 / ©Fotomontage: 5 Minuten & LPD Wien

Weil sich ein 56-jähriger Pole in Wien durch die Renovierungsarbeiten seines Nachbarn gestört gefühlt hatte, soll er diesen im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses in Wien-Favoriten (10. Bezirk) mit einer Schusswaffe bedroht haben. Es folgte gegen 19.15 Uhr am gestrigen Samstag ein großer Polizeieinsatz, bei dem auch die WEGA mit von der Partie war.

Pole wurde vorläufig festgenommen

Der Mann, gegen den bereits ein behördliches Schusswaffenverbot bestand, konnte in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Waffe, es handelte sich um eine Schreckschusspistole, wurde sichergestellt, der Beschuldigte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.