Das sind Österreichs 9 Schätze: Wer holt sich den Titel?

Im Vorjahr hat die Burg Landskron die ORF-Sendung "9 Plätze - 9 Schätze" gewonnen. Wer folgt der Burg am Kärntner Ossiacher See nach?

Mit der Burg Landskron hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein „Schatz“ aus Kärnten den Sieg in der ORF-Serie „9 Plätze – 9 Schätze“ geholt. Dieses Jahr findet sie zum elften Mal statt – wie immer am Nationalfeiertag. Wer aber wird der Nachfolger der Burg Landskron? Neun Plätze haben die Chance, am 26. Oktober den Sieg davonzutragen.

Das sind die bisherigen Sieger von „9 Plätze – 9 Schätze“

Gefunden wurden die Siegerplätze bisher mit dem Grünen See im steirischen Tragöß (2014), dem Formarinsee und der Roten Wand in Vorarlberg (2015), dem Tiroler Kaisertal (2016), dem Vorarlberger Körbersee (2017), dem Schiederweiher in Oberösterreich (2018), dem Lünersee in Vorarlberg (2019), der Strutz-Mühle in der Steiermark (2020), dem Wiegensee in Vorarlberg (2021) dem Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark (2022) und zuletzt eben mit der Burg Landskron in Kärnten (2023).

„Wir feiern auch heuer wieder die einzigartige Schönheit unseres Landes“

Am Samstag, 26. Oktober um 20.15 Uhr, ist es dann jedenfalls wieder so weit, auf ORF2 und auf ORF ON wird der Sieger 2024 gekürt. „Österreich ist eine Schatzkammer voller Juwelen. Manche davon stehen in der Auslage, viele davon sind aber nur einem kleinen Insiderkreis bekannt. Genau das wollen wir mit „9 Plätze – 9 Schätze“ ändern – und so feiern wir auch heuer wieder am Nationalfeiertag die einzigartige Schönheit unseres Landes. Mit eindrucksvollen Bildern und spannenden Geschichten machen wir einmal mehr Lust auf Österreich“, so ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz.