Knapp entkommen: Beinahe-Attacke durch Hund schockiert Leserin

„Auslöser war das nachlässige Verhalten eines Nachbarn, der seinen Staffordshire-Terrier ohne Leine auf der Wiese vor dem Haus umherlaufen ließ“, so die Anwohnerin. Der Mann sei tief in sein Smartphone vertieft gewesen und rauchte, ohne auf seinen Hund zu achten, der ungehindert und scheinbar sorglos die Gegend durchstreift habe, berichtet uns die 5 Minuten-Leserin im Gespräch.

Hoffnung auf einen guten Ausgang

Die Anwohnerin, deren Schäferhund sicherheitshalber an einer kurzen Leine geführt und mit einem Maulkorb versehen war, erkannte sofort die Gefahr. „Ich wusste, dass der Staffordshire-Terrier in der Nachbarschaft für sein aggressives Verhalten bekannt war, was die Sorge um die Sicherheit meines eigenen Hundes nur verstärkte“, berichtet sie gegenüber 5 Minuten. Die Frau entschied sich, den weiteren Verlauf aus sicherer Entfernung zu beobachten und wartete hoffnungsvoll am Hauseingang, in der Hoffnung, der Nachbar würde bald verschwinden und sie könnte ihren Spaziergang ohne Zwischenfall fortsetzen. Doch der Hundebesitzer blieb weiter mit seinem Telefon beschäftigt, als wäre nichts gewesen, schildert die Anwohnerin weiters.

Rettung in den Flur

Die Frau, zunehmend angespannt, entschloss sich schließlich, das Risiko einzugehen und sich mit schnellen Schritten in Richtung des Eingangs zu bewegen, um sich und ihren Hund in Sicherheit zu bringen. „Doch in diesem Moment geschah das, wovor ich mich die ganze Zeit gefürchtet hatte: Der Staffordshire-Terrier bemerkte mich und stürmte mit einem bedrohlichen Knurren und gefletschten Zähnen auf mich zu“, sagt sie zu dem Vorfall. Die Angst im Nacken spürend, schaffte es die Frau gerade noch rechtzeitig, die Haustür zu öffnen und sich mit ihrem Schäferhund in den sicheren Flur zu retten. Der aggressive Terrier prallte gegen die Glastür, durch die er jedoch nicht eindringen konnte, führte die Arnoldsteinerin, noch sichtlich unter Schock aus.

Situation nicht ernst genommen

Kurz darauf erschien der Hundebesitzer, jedoch ohne Anzeichen von Einsicht oder Reue. Stattdessen quittierte er die beängstigende Situation mit einem müden Lächeln und einer lässigen Handbewegung, als wäre nichts Außergewöhnliches geschehen. „Entsetzt und wütend informierte ich umgehend die Polizei, um den Vorfall zu melden“, schließt die Anwohnerin voller Entsetzen.

Beinahe tragischer Zwischenfall

„Dieser beinahe tragische Zwischenfall wirft ein grelles Licht auf die Verantwortungslosigkeit einiger Hundebesitzer. Er zeigt deutlich, wie wichtig es ist, gesetzliche Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten, konsequent zu beachten. Ein unachtsamer Moment kann nicht nur zu gefährlichen Situationen führen, sondern für die Betroffenen auch traumatische Folgen haben“, so richtet die Leserin einen Appell an Hundebesitzer für die Zukunft.