Crowdfunding: Nachhaltige Grazer Kleidungsmarke startet Verkauf

Mit einer erfolgreich durchgeführten Crowdfunding-Kampagne startet die in der EU produzierte Jeans in den Verkauf. Die im September auf der Plattform Kickstarter durchgeführte Crowdfunding-Kampagne für die No Bullshit Jeans wurde erfolgreich finanziert. Insgesamt unterstützten 120 Personen aus Europa und den USA das Projekt und bestellten eine oder mehrere Jeans. In den nächsten Wochen werden diese Jeans in der EU (Italien und Estland) produziert und direkt an die Kunden geliefert.

Nachhaltig produziert

Der Denimstoff besteht aus 71% Recycling-Baumwolle und wird mit der SmartIndigo Technologie gefärbt, die Strom anstatt von gefährlichen Chemikalien verwendet. Mit dem Fokus auf Haltbarkeit, Abfallvermeidung sowie der Ansiedlung im mittleren Preissegment konnte die No Bullshit Jeans in einem gesättigten Markt herausstechen. Mit dieser Kampagne hat NOBS Clothing sein Made-to-Order-Geschäftsmodell erfolgreich getestet und gezeigt, wie man Überproduktion und Müll in der Modeindustrie vermeiden kann. NOBS Clothing plant, weitere Kleidungsstücke aus nachhaltigen Fasern auf den Markt zu bringen, wie z.B. T-Shirts, Pullover und Socken aus Lyocell und Hanffasern.

Über das Unternehmen

NOBS Clothing e.U. wurde im Dezember 2023 von DI Mario Holzlechner in Graz gegründet. Ziel des Unternehmens ist es nachhaltige Kleidung für mehr Menschen erschwinglich zu machen. Die Kleidungsstücke werden selber entworfen und aus Stoffen mit nachhaltigen Fasern in einer transparenten Lieferkette innerhalb der EU gefertigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2024 um 15:21 Uhr aktualisiert