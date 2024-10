Trauer um Dieter Jandl: Klagenfurt verliert prägende Persönlichkeit

„Dieter Jandl hat weit über seine politischen Funktionen hinaus viel für die Menschen und die Wirtschaft in der Landeshauptstadt erreicht. Er hat Klagenfurt mit seinem Wirken über viele Jahrzehnte positiv geprägt. Für ihn stand das Verbindende und das Menschliche dabei immer im Mittelpunkt. Sein Ableben hinterlässt eine große Lücke in Klagenfurt und in unserer Familie der Volkspartei. Ich wünsche der trauernden Familie viel Kraft in diesen schweren Tagen. Sein Wirken bleibt unvergessen“, so Landesparteiobmann LH-Stv. Martin Gruber anlässlich des Ablebens von Dr. Dieter Jandl, der am heutigen Sonntagmorgen im 84. Lebensjahr verstorben ist.

Großes Engagement

Markus Malle, Stadtparteiobmann der Volkspartei Klagenfurt, würdigt Jandls zahlreiche Verdienste, insbesondere seine Initiativen wie die Einführung der Sportschnuppertage, die Belebung der Klagenfurter Innenhöfe sowie die touristischen Großereignisse wie den Ironman und das Beachvolleyball-Turnier, die durch Jandls Engagement erst möglich wurden. „Seine Tatkraft, sein Weitblick und seine Fähigkeit, Menschen zu verbinden, haben bis heute nachgewirkt. Auch nach seiner aktiven politischen Laufbahn stand er uns immer mit Rat und Unterstützung zur Seite. Im Namen der Klagenfurter Stadtpartei danke ich ihm für all das, was er für Klagenfurt und unsere Volkspartei erreicht hat.“

Prägende Person

Dr. Dieter Jandl war langjähriger Stadtparteiobmann der Klagenfurter Volkspartei und Mitglied des Bezirks- und Landesparteivorstandes. Bis 2007 war er in der Stadtpolitik tätig, unter anderem als Stadtrat für Tourismus und Sport sowie als Gemeinderat. Für seine Verdienste wurde er mit der Goldenen Medaille der Landeshauptstadt ausgezeichnet.