Trüber Wochenstart mit Nebel, aber milde Herbsttage in Sicht in Kärnten

Die kommenden Woche präsentiert sich in Kärnten äußerst durchwachsen, vor allem sollte man mit viel Nebel, Wolken, aber zeitweise Sonne rechnen. Wie es mit der Schnee-Entwicklung aussieht und auch weitere Prognosen findest du bereits hier: Schon mehrmals Kaltluft und Schnee: So wird das Wetter in Österreich nun.

Die heutige Nacht

In der Nacht auf Montag erwartet uns ein wechselhaftes Wettergeschehen. Stellenweise wird es nur leicht bewölkt sein, doch allmählich breitet sich in einigen Regionen Nebel oder Hochnebel aus, heißt es von „GeoSphere Austria“. Die Temperaturen sinken auf frische 3 bis 8 Grad ab.

Trüber Beginn am Montag

Der Montag startet vielerorts trüb, vor allem in den Nebel- und Hochnebelgebieten. Abseits davon könnte sich noch etwas Sonne durchsetzen, bevor sich im Laufe des Tages von Südwesten her dichte, tief liegende Wolken sowie aus dem Nordwesten ausgedehnte Wolkenfelder über den Himmel schieben. Sonnenstunden dürften ab dem späten Vormittag daher rar werden, es bleibt jedoch überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 13 und 16 Grad.

So wird der Dienstag

Am Dienstag erwartet uns nach der Auflösung des morgendlichen Nebels und Hochnebels sonnigeres und mildes Herbstwetter. Vor allem im östlichen Klagenfurter Becken kann es bis in den Vormittag hinein neblig bleiben. In höheren Lagen trüben gelegentliche Wolkenfelder die Sonne, doch insgesamt wird es ein freundlicher Tag, meinen die Experten. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad.

So wird das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch bringt Hochdruckeinfluss zwar stabiles Wetter, doch in den Niederungen hält sich vielerorts zäher Hochnebel. Erst im Laufe des Nachmittags steigen die Chancen, dass die Hochnebeldecke aufbricht und etwas Sonne durchkommt, erklären die Experten bei „GeoSphere Austria“. Die Temperaturen variieren je nach Nebel und Sonnenstunden zwischen 12 und 16 Grad.

Das erwartet Kärnten am Donnerstag

Der Donnerstag präsentiert sich überwiegend wolkenverhangen, besonders aus Südwesten stauen sich dichte, hochnebelartige Wolken. Die Sonne hat es schwer, durchzubrechen, doch mit etwas Glück könnten die östlichen Landesteile durch leicht föhnige Bedingungen längere sonnige Phasen erleben. Es bleibt aber in Kärnten weitgehend trocken. Am Nachmittag macht sich mancherorts föhniger Südwestwind bemerkbar, und die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad, wird von „GeoSphere Austria“ berichtet.