Wieder Bombendrohung: Bahnhof Leoben großräumig abgesperrt

Seit Tagen kommt es in ganz Österreich regelmäßig zu Bombendrohungen an Bahnhöfen und Schulen. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen auf Hochtouren. Der unbekannte Täter geht dabei immer nach dem selben Muster vor – per E-Mail wird die Drohung an die betreffende Landespolizeidirektion geschickt. Am heutigen Sonntagnachmittag kommt es deshalb zu einem Polizeieinsatz in Leoben.

Bahnhof Leoben nach Bombendrohung abgesperrt

Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter auch Sprengstoffexperten, rückten zum Hauptbahnhof Leoben aus. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Durchsuchungen laufen, bisher konnten keine verdächtigen Gegenstände gefunden werden. Auch der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt, die Sperre soll bis ca. 16 Uhr andauern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2024 um 15:52 Uhr aktualisiert