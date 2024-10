Sensationssieg: Österreicher Lukas Hollaus gewinnt Graz Marathon

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 16:17 / ©grazmarathon/gepa

Der Graz Marathon 2024 brachte eine sportliche Sensation für Österreich: Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen konnten heimische Athletinnen und Athleten die obersten Plätze auf dem Podest sichern.

Graz Marathon: Lukas Hollaus und Karin Rosenberger holen sich den Sieg

Lukas Hollaus triumphierte in einem packenden Rennen mit einer Siegerzeit von 2:17.38 Stunden. Er setzte sich überraschend gegen die starke internationale Konkurrenz durch und verwies vier Kenianer auf die Plätze. Damit holte Hollaus den ersten österreichischen Sieg beim Graz Marathon seit vielen Jahren. Auch bei den Damen strahlte die rot-weiß-rote Fahne im Ziel: Karin Rosenberger lief mit einer Zeit von 02:53:27 Stunden zum Sieg. Den zweiten Platz belegte ihre Landsfrau Eva Berger (2:56:20), gefolgt von Jana Backes auf Rang drei (2:57:14).

Hervis Halbmarathon: Hartinger und Bischof an der Spitze

Auch beim Hervis Halbmarathon dominierten die österreichischen Athleten. Markus Hartinger sicherte sich den Sieg mit einer Zeit von 01:07:05 Stunden. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Mahdi Sareban (AUT) und Markus Zotter (AUT). Bei den Damen triumphierte Barbara Bischof (AUT) in 1:21:41 Stunden. Zweite wurde Susanne Mark-Christopharo (AUT), den dritten Platz belegte Cornelia Oswald (AUT).

Energie Steiermark Viertelmarathon: Lienhart und Pirchan siegen

Florian Lienhart (AUT) entschied den Energie Steiermark Viertelmarathon mit einer Zeit von 00:33:25 für sich. Auf den Plätzen folgten Martin Svrcek (SVK) und Peter Laszlo (HUN). In der Damenwertung dominierten ebenfalls die Österreicherinnen: Ute Pirchan (AUT) (00:37:19) setzte sich vor Lara Hohensinger (AUT) und Elena Horwath (AUT) durch.

Große Emotionen beim Graz Marathon

„Wir erlebten ein unglaubliches Lauffest in Graz. Schon der Samstag war mit über 2000 Kindern ein emotionales Highlight. Mit gesamt 11 657 Teilnehmerinnen sind wir stolz auf den neuen Teilnehmerrekord. Auch zwei österreichische Sieger am Sonntag sowohl bei den Damen wie auch bei den Herren ist ein Novum und freut uns ungemein. Dank der engagierten Unterstützung unserer Partner, Helfer und begeisterten Zuschauer wurde das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wir freuen uns jetzt schon auf die 32te Ausgabe, wenn es vom 10. bis 12. Oktober 2025 wieder heißt „Pack die Laufschuhe und die Shoppingtasche ein“, so das Resümee von Veranstalter Michi Kummerer.

