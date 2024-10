Schätze Kärntens im Rampenlicht: Friesach bei „9 Plätze – 9 schätze“

Im vergangenen Jahr konnte Kärnten mit der imposanten Burg Landskron zum ersten Mal den begehrten Titel in der beliebten ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ für sich gewinnen. Nun geht der Wettbewerb in die elfte Runde und verspricht erneut, die schönsten und eindrucksvollsten Orte Österreichs ins Rampenlicht zu rücken.

Lust auf Österreich

„Österreich ist eine Schatzkammer voller Juwelen. Manche davon stehen in der Auslage, viele davon sind aber nur einem kleinen Insiderkreis bekannt. Genau das wollen wir mit „9 Plätze – 9 Schätze“ ändern – und so feiern wir auch heuer wieder am Nationalfeiertag die einzigartige Schönheit unseres Landes. Mit eindrucksvollen Bildern und spannenden Geschichten machen wir einmal mehr Lust auf Österreich“, so ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz.

Burgenstadt Friesach

Auch dieses Jahr findet das große Finale wie gewohnt am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, statt. Für Kärnten geht dieses Jahr die Burgenstadt Friesach ins Rennen und wird versuchen die Zuseher von sich zu überzeugen. Wer tatsächlich der Nachfolger der Burg Landskron wird, zeigt sich am 26. Oktober.