Salzburger schwer verletzt: Brutale Jugendgang ausgeforscht

Kripobeamte konnten nun einen Raufhandel klären, der sich am 19. Mai 2024 ereignete. Am Abend des 19. Mai gingen ein 29-jähriger Salzburger und seine Begleitung, ein 30-jähriger Freund, von einer Veranstaltung in Salzburg-Lehen zu ihren Fahrrädern an der rechten Glanzeile. Nach einem kurzen, verbalen Streit mit einer Gruppe junger Männer, ging einer der Unbekannten auf den 29-Jährigen los und attackierte ihn. Die restlichen, vorerst unbekannten Mittäter, schlugen daraufhin auf den am Boden liegenden Mann ein. Zeugen schlugen Alarm und riefen die Polizei und die Rettung. Daraufhin flüchtete die Gruppe.

Salzburger wurde schwer verletzt

Der Salzburger wurde bei dem Übergriff schwer verletzt. Die Rettung brachte den 29-Jährigen in das Uniklinikum Salzburg. Weder das selbst Opfer noch Zeugen konnten Angaben zu den unbekannten Männern machen. Im Rahmen umfassender Ermittlungen und anhand eines unscharfen Rückansichtsfotos der Verdächtigen konnten die Kriminalbeamten alle an der Tat beteiligten Personen im Alter von 13 bis 16 Jahren identifizieren. Die Männer stammen aus Rumänien, Serbien, Bosnien und Österreich. Sie sind teilweise geständig beziehungsweise verweigern die Aussage. Bis auf den Unmündigen werden alle angezeigt.