Landtagswahl 2024: So haben die Vorarlberger gewählt

Am heutigen Sonntag, dem 13. Oktober 2024, fand die Landtagswahl in Vorarlberg statt. Rund 272.000 Wahlberechtigte hatten die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Bis 13 Uhr waren die Wahllokale der 96 Gemeinden für die Wähler geöffnet. Die ersten Hochrechnungen wurden heute bereits gegen 14 Uhr veröffentlicht. Jetzt liegt auch das vorläufige Endergebnis der heutigen Wahl vor.

Vorläufiges Wahlergebnis

Das vorläufige Wahlergebnis zeigt ein klares Bild: Die ÖVP führt mit 38,4 % deutlich an. Die FPÖ folgt mit 28,2 %, während die Grünen mit 12,3 % den dritten Platz einnehmen. Die SPÖ erreicht 9,1 % und belegt damit knapp den vierten Platz, gefolgt von den NEOS mit 8,8 %. Wie die Ergebnisse anderer Parteien aussehen, zeigt das folgende Diagramm.

Landtagswahl: ÖVP – Österreichische Volkspartei 38,38 % FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs 28,21 % Grüne – Die Grünen 12,28 % SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs 9,08 % NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum 8,81 % WIR – WIR – Plattform für Familien und Kinderschutz 0,79 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 0,74 % X – Xi – HaK – Gilt 1,21 % ANDERS – Das andere Vorarlberg 0,5 %

Erste Hochrechnung

Laut der ersten Hochrechnung hat die ÖVP die Wahl gewonnen, aber im Vergleich zur letzten Wahl 4,6 Prozentpunkte verloren. Am meisten verloren haben aber die Grünen, die bei der ersten Erhebung bei minus 6,6 Prozent stehen. Den größten Zugewinn an Stimmen hat wiederum – wie schon bei der Nationalratswahl vor zwei Wochen – die FPÖ mit plus 13,7 Prozent geschafft. Damit haben die Freiheitlichen ihre Stimmen fast verdoppelt. Die SPÖ verliert laut ersten Zahlen 0,2 Prozent, die NEOS gewinnen 0,5 Prozent. Zwischen den beiden Parteien wird es noch knapp um Platz vier, denn die Schwankungsbreite nach der ersten Hochrechnung liegt bei 2,3 Prozent. Die übrigen Parteien – rund um WIR, KPÖ, X und ANDERS haben den Einzug in den Landtag jeweils klar verpasst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2024 um 17:46 Uhr aktualisiert