Knappe Niederlage für HSG Holding Graz: „Mit einem Tor zu verlieren tut weh“

Es war ein spannendes Match: Die Grazer verpassten den Start und gerieten nach zwölf Minuten mit 5:10 in Rückstand. Mit dem Heimpublikum im Rücken konterten die Gastgeber mit drei Treffern in Folge und reduzierten den Rückstand auf zwei Tore. Das Spiel entwickelte sich zu einem hitzige Schlagabtausch, bei dem Jozsef Albek fünf Minuten vor Pausenpfiff nach einem Zusammenstoß verletzt vom Feld musste. In die Kabine ging es schließlich mit einem 15:17-Rückstand.

Knappe Heimniederlage für HSG Holding Graz

Auch in der zweiten Hälfte hatte man wenig Glück, so geriet die HSG Holding Graz nach zwölf torlosen Minuten in einen 15:22-Rückstand. Trainer Spyros Balomenos zog früh das Timeout, dieses zeigte auch Wirkung und Graz gelang mit fünf Treffern in Folge die Aufholjagd. Die Partie entwickelte sich in einen hitzigen Schlagabtausch, bei dem man immer wieder die Chance auf den Ausgleichstreffer nicht nutzen kann. Eine unruhige Schlussminute und bitteren Entscheidungen bedeuten am Ende eine denkbar knappe 27:28-Heimniederlage.

„Mit einem Tor zu verlieren tut immer weh“

Am kommenden Wochenende pausiert die HLA Meisterliga, eine Woche später empfängt man dann im ersten Steirerderby der Saison die HSG Bärnbach/Köflach im Raiffeisen Sportpark Graz. Thomas Eicherberger, HSG Holding Graz: „Bittere Niederlage! Mit einem Tor zu verlieren tut immer weh. Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte, wir haben wieder die ersten zehn Minuten und den beiden Hälften verschlafen, kämpfen uns dann aber zurück, dürfen uns aber leider nicht belohnen.“