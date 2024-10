Dieser â€žZebrastreifenâ€œ ist nach fast zehn Jahren endlich fertig

FPÖ-Gemeindevorstand Florian Pacher setzte sich seit Jahren für diese Verkehrssicherheitsmaßnahme ein und die nunmehrige Umsetzung geht auf seinen Antrag aus dem Jahr 2021 zurück. Schon im Herbst 2021 hatte Pacher die Vorgespräche mit den relevanten Stellen, wie dem Land Kärnten, der BH Klagenfurt-Land und der Postbus AG, geführt, selbst eine erste Frequenzzählung durchgeführt und dem Gemeindeamt daraufhin eine Schritt-für Schritt-Anleitung vorgelegt, um die Umsetzung konstruktiv voranzutreiben. „Im zehnten Jahr wurde der ,Zebrastreifen’ nun tatsächlich wieder errichtet“, erklärte Pacher.

Pacher: „Habe meine Energie in die Lösung investiert“

Mit Blick auf den steinigen Weg und die vielen politischen Hürden freue sich Pacher nun umso mehr über seinen Erfolg. „Es wurde jahrelang nur über die vermeintlichen Gründe gesprochen, warum ein Zebrastreifen nicht möglich sei. Ich wollte aber wissen, wie wir ihn ermöglichen können und habe meine Energie in die Lösung investiert. Das hat jetzt zum Erfolg in Form der Umsetzung des Schutzwegs geführt“, so Pacher, dessen Initiative zunächst auf Ablehnung bei der Gemeindeführung stieß, was die Realisierung dieser bedeutsamen Forderung der Pörtschacher Bevölkerung zunächst weiter verzögerte.

Pacher: „Kosten fielen deutlich geringer aus“

In den letzten Monaten erfolgte die Abflachung des Gehsteigs, die Montage der Verkehrszeichen sowie die Installation der verbesserten Beleuchtungsmittel. Diese Woche folgte schließlich die Markierung des langersehnten Zebrastreifens. „Mein Dank gilt den Mitarbeitern des Bauhofs sowie dem Bautechniker der Gemeinde für ihren Beitrag zur Umsetzung“, so Pacher, der auch anmerkte, dass die Kosten deutlich geringer ausfielen als prognostiziert.