Tragödie: Ehefrau sieht Mann (67) 40 Meter in den Tod stürzen

Am 13. Oktober gegen 11 Uhr wanderte ein 67-jähriger Österreicher mit seiner Ehefrau und einem weiteren Ehepaar in Brandberg auf dem Forstweg von Häusling in Richtung Egglalm. In einer Meereshöhe von zirka 1360 Meter überfließt der Hochsteinbach den gesamten Forstweg auf einer Länge von zirka vier Meter. An der talseitigen Wegbegrenzung ragten mehrere Steine aus dem Wasser, welches dort wieder in einen fließenden Bach überging und in einen Wasserfall mündete.

Mann stürzt in Wasserfall

Der 67-Jährige versuchte, mit seinen Wanderstöcken über die aus dem Wasser ragenden rutschigen Steine zu balancieren, rutschte aber aus und fiel auf die Talseite in den Bach. Er konnte sich nicht mehr halten und stürzte weiter im Wasserfall zirka 40 Meter ab. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Leiche wurde vom Notarzthubschrauber mittels Taus aus dem Bach geborgen und auf die Forststraße beziehungsweise im Anschluss nach Mayrhofen gebracht. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden von der Bergrettung Mayrhofen ins Tal gebracht und dort vom KIT-Team bei der Rettung in Mayrhofen betreut.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2024 um 17:58 Uhr aktualisiert