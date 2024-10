Drohende Explosion: Mail führte erneut zu Polizei-Großeinsatz

Am Sonntag, 13. Oktober, ging bei der Landespolizeidirektion Steiermark ein E-Mail ein, in der eine Explosion am Bahnhof Leoben angekündigt wurde, wie die Polizei berichtet. Mehr dazu liest du in: Wieder Bombendrohung: Bahnhof Leoben großräumig abgesperrt. Daraufhin wurde der Bahnhof evakuiert und der Zugverkehr vorübergehend eingestellt. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Areals durch Spezialkräfte der Polizei konnten keine gefährlichen Gegenstände gefunden werden.

Ermittlungen laufen: Wer ist der Absender?

Gegen 15.30 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden – der Zugverkehr wurde wieder uneingeschränkt aufgenommen. Die Ermittlungen zur Identität des Absenders sind im Gange.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2024 um 18:08 Uhr aktualisiert