Bahntest 2024: Kärntner Fahrgäste fordern mehr Verbindungen

Der diesjährige VCÖ-Bahntest, an dem zwischen April und Juni rund 10.150 Fahrgäste von neun Bahnunternehmen teilnahmen, zeigt Licht und Schatten. 41 Prozent der Kärntner Fahrgäste sind in den letzten zwölf Monaten häufiger mit der Bahn gefahren als zuvor, was im Vergleich der Bundesländer den höchsten Wert darstellt. Auch bei Urlaubsreisen zeigt sich eine verstärkte Nutzung der Bahn: Jeder dritte Kärntner Fahrgast ist tagsüber mit der Bahn in den Urlaub gefahren, während jeder achte eine Nachtzugreise unternahm. Zudem hat ein Viertel der Kärntner Fahrgäste in den vergangenen zwölf Monaten mindestens eine Dienstreise mit der Bahn unternommen.

Wichtige Bedeutung

„Die Bahnen haben für die Mobilität vieler Kärntnerinnen und Kärntner eine sehr wichtige Bedeutung. Umso wichtiger ist es, dass sowohl die Bahnen als auch die Verkehrspolitik die Rückmeldungen der Fahrgäste beim VCÖ-Bahntest ernst nehmen und Verbesserungen rasch umsetzen“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Häufiger Kritikpunkt

Ein häufiger Kritikpunkt der Fahrgäste ist die unzureichende Verfügbarkeit von Verbindungen. Obwohl 87 Prozent der Kärntner Fahrgäste insgesamt mit der Anzahl der Zugverbindungen in Österreich zufrieden sind, gibt es regionale Unterschiede. Jeweils ein Viertel der Fahrgäste wünscht sich mehr Nah- und Regionalverbindungen sowie zusätzliche Fernzüge innerhalb Österreichs. 27 Prozent fordern zudem mehr Direktverbindungen zu europäischen Metropolen, während 41 Prozent mit dem Angebot außerhalb der Hauptverkehrszeiten unzufrieden sind.

Koordination zwischen Bahn und Bus

In den letzten zwölf Monaten gab es eine große Unzufriedenheit mit der Koordination zwischen Bahn und Bus. 41 Prozent der Kärntner Fahrgäste äußern diesbezüglich Unmut. „Die optimale Abstimmung von Bahn und Bus sowie zwischen Regional- und Hauptverbindungen ist zentral für die Gesamtreisezeit. Die Gesamtreisezeit wiederum hat sehr großen Einfluss darauf, ob mit der Bahn oder mit dem Pkw gefahren wird“, erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Weiteres zentrales Thema

Ein weiteres zentrales Thema beim VCÖ-Bahntest war die Pünktlichkeit. In diesem Bereich zeigen sich die Kärntner Fahrgäste im Vergleich zu anderen Bundesländern am zufriedensten. 75 Prozent sind mit der Pünktlichkeit der Züge zufrieden, während 25 Prozent unzufrieden sind. Zum Vergleich: Österreichweit sind 35 Prozent der Fahrgäste unzufrieden, in Niederösterreich sogar 50 Prozent.