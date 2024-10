Ältester Teilnehmer: Julius Holzner (92) absolvierte Halbmarathon in Graz

Der älteste Teilnehmer war Julius Holzner. Der 92-jährige Ausnahmesportler absolvierte den Halbmarathon in 3:29.07.

Veröffentlicht am 13. Oktober 2024, 18:29 / ©grazmarathon/gepa

„Wir erlebten ein unglaubliches Lauffest in Graz. Schon der Samstag war mit über 2000 Kindern ein emotionales Highlight. Mit gesamt 11.657 TeilnehmerInnen sind wir stolz auf den neuen Teilnehmerrekord. Auch zwei österreichische Sieger am Sonntag sowohl bei den Damen wie auch bei den Herren ist ein Novum und freut uns ungemein“, zieht Graz Marathon Veranstalter Michi Kummerer am Sonntag Bilanz.

Ältester Teilnehmer war 92 Jahre alt

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war wieder Julius Holzner, der mit seinen 92 Jahren der älteste Teilnehmer der Veranstaltung war. Der Ausnahmesportler absolvierte den Halbmarathon in 3:29.07 – was für eine beachtliche Leistung!

Graz Marathon: Lukas Hollaus und Karin Rosenberger holten sich den Sieg

Lukas Hollaus triumphierte in einem packenden Rennen mit einer Siegerzeit von 2:17.38 Stunden. Er setzte sich überraschend gegen die starke internationale Konkurrenz durch und verwies vier Kenianer auf die Plätze. Damit holte Hollaus den ersten österreichischen Sieg beim Graz Marathon seit vielen Jahren. Auch bei den Damen strahlte die rot-weiß-rote Fahne im Ziel: Karin Rosenberger lief mit einer Zeit von 02:53:27 Stunden zum Sieg. Den zweiten Platz belegte ihre Landsfrau Eva Berger (2:56:20), gefolgt von Jana Backes auf Rang drei (2:57:14).