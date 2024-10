Kometen-Fans aufgepasst: Optimaler Beobachtungszeitpunkt rückt näher

Trotz der bewölkten Bedingungen zeigte sich der Komet „C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas“ am vergangenen Samstag kurz in einem Wolkenfenster. Dies erfreute die zahlreichen Amateurastronomen und Interessierten, die sich auf der Sophienalpe in Wien-Penzing versammelt hatten. Experten erwarten, dass der Komet in den kommenden Tagen, sofern das Wetter mitspielt, in voller Pracht sichtbar sein wird.

Komet war kurz und diffus sichtbar

„Komet mit freiem Auge sichtbar“ ertönte es kurz nach 19.15 Uhr auf der Sophienalpe, einem beliebten Beobachtungspunkt am Rande Wiens. Dort unterstützte die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie die Suche nach „Tsuchinshan-Atlas“, bot Informationen an und vertrieb die Wartezeit mit Teleskopbeobachtungen von Mond und Saturn. Nachdem eine hartnäckige Wolkenbank lange die Sicht verhindert hatte, hat sich das Warten schließlich gelohnt, auch wenn der Komet nur kurz und relativ diffus sichtbar war.

In Niederösterreich mit freiem Auge sichtbar

Auch im Astronomischen Zentrum Martinsberg (AZM) im Waldviertel in Niederösterreich war der Schweifstern in der Abenddämmerung mit bloßem Auge sichtbar. „Noch steht der Komet in der helleren Dämmerung, das bessert sich aber rasch, sodass in zwei bis drei Tagen der Komet in seiner vollen Pracht zu sehen sein wird“, erklärte AZM-Obmann und Kometenspezialist Michael Jäger gegenüber der APA. Er prognostiziert, dass das optimale Beobachtungsfenster unmittelbar nach dem Vollmond am 17. Oktober liegt.

Komet bis etwa Freitag sichtbar

Der Komet, der am 27. September seinen sonnennächsten Punkt (Perihel) erreicht hat und sich jetzt von der Sonne entfernt, verliert täglich an Helligkeit. Dennoch wird er bald höher am Himmel stehen und laut Kometenspezialist Jäger voraussichtlich noch 3 Magnituden hell sein, was ihn nicht ganz so hell wie den Polarstern macht. Auch WAA-Chef Alexander Pikhard empfiehlt, bis etwa Freitag den Blick am Abend gegen Westen zu richten.

Entdeckung im Jahr 2023

Der Komet „Tsuchinshan-Atlas“ wurde Anfang 2023 von Observatorien in China und Südafrika entdeckt. Er stammt aus der Oortschen Wolke, einer Ansammlung von Objekten in den äußeren Bereichen des Sonnensystems, und umkreist die Sonne auf einer extrem langgezogenen Bahn. Die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie plant in den kommenden Tagen Beobachtungsabende auf der Sophienalpe. Diese sind abhängig von den Wetterbedingungen. Auch das Astronomische Zentrum Martinsberg lädt bei gutem Wetter regelmäßig zu gemeinsamen Beobachtungen ein. (APA/red, 13.10.24)

