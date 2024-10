Zweimal überschlagen: Alkolenker (23) ergreift nach Unfall die Flucht

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems fuhr am 13. Oktober gegen 3 Uhr in alkoholisiertem Zustand mit seinem Auto von Vorchdorf kommend auf der L536 in Richtung Pettenbach. In einer Rechtskurve kam er links von der Fahrbahn ab, rammte den Gitterzaun des dort angrenzenden Firmengeländes, überschlug sich zweimal und kam nach etwa 120 Metern auf dem Firmengelände zum Stillstand. Der 23-Jährige verließ anschließend ohne jegliche Verständigungen den Unfallort.

Fahndung mit Hundestreife

Gegen 7.50 Uhr wurde von einem unbeteiligten Lenker telefonisch das am Firmengelände stehende Unfallfahrzeug der Polizei mitgeteilt. Über die konkreten Unfallumstände wussten die alarmierten Einsatzkräfte nicht Bescheid. Deshalb wurde eine Fahndung eingeleitet, eine Handypeilung durchgeführt und eine Hundestreife zur Unterstützung angefordert.

Positiver Alkomattest

Der 23-jährige Zulassungsbesitzer konnte schlussendlich um 9.30 Uhr an der Wohnadresse von Verwandten angetroffen werden. Der Unfalllenker wurde durch das Rote Kreuz in das Klinikum Kirchdorf verbracht und untersucht. Durch den Unfall erlitt er lediglich eine leichte Prellung im Handgelenk. Ein durchgeführt Alkomattest ergab um 10.30 Uhr einen positiven Wert.